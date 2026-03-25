Lubsko realizuje wielomilionową inwestycję modernizacji stacji uzdatniania wody w Górnej Glince. Inwestycja ma charakter strategiczny, bo ujęcie zabezpiecza 75 procent gospodarstw domowych gminy. Koszt zadania to ponad 24 miliony złotych.

Obiekt dostarcza wodę dla 14 tysięcy mieszkańców. – Budowa nowej stacji weszła w ostatni etap. To bardzo ważne prace. Połączenie modernizacji obiektu z nowym rurociągiem, który sukcesywnie od dłuższego czasu wymieniamy sprawi, że będziemy mieć krystaliczną i jednocześnie smaczną wodę. Co najważniejsze skończą się częste awarie – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że gmina otrzymała na realizację zadania blisko 8 milionów złotych dofinansowania.