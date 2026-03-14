Gmina Lubsko rozbudowuje bazę rekreacyjną wokół zalewu Karaś. Dobiega końca budowa zjeżdżalni. Powstają także domki całoroczne pod wynajem. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

Pierwszy etap obejmuje 6 domków. – Otrzymaliśmy na ten cel duże dofinansowanie. Chcemy, aby to miejsce żyło nie tylko w miesiącach funkcjonowania basenu. Oprócz sześciu takich obiektów powstanie kamperowisko. Wszystko po to, aby przyciągać turystów i stworzyć funkcjonalne miejsce do wypoczynku pełne atrakcji – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że inwestycja ma potrwać do czerwca.