Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy oraz trasy przejazdów autobusów. W związku z remontem i zamknięciem głównego mostu w mieście organizacja przewozów zmieni się od jutra.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych przewoźnika.

– Zamknięcie konstrukcji mostowej wymusza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy to także naszych autobusów. Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o sytuacji związanej z transportem publicznym. Mapki z trasami są dostępne w sieci – mówi prezes MZK Marcin Michalski:

Dodajmy, że rozkład jazdy będzie także dostępny w aplikacji „Kiedy przyjedzie”.