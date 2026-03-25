W rewanżowym meczu kontrolnym między Gezet Stalą Gorzów a Stelmet Falubazem Zielona Góra górą ponownie byli Gorzowianie, którzy wygrali na Stadionie im. Edwarda Jancarza 48:42.

Spotkanie miało odmienny przebieg od poprzednich sparingowych derbów, które dwa dni wcześniej odbyły się w Winnym Grodzie. Tym razem mecz był znacznie bardziej zacięty, ale w pierwszych biegach ze wskazaniem na Falubaz, który po piątej gonitwie prowadził 18:12.

Stal odrabiała straty i po dziewiątym wyścigu po raz pierwszy objęła prowadzenie 28:26. W kolejnych startach drużyny wymieniały się podwójnymi zwycięstwami, aż przed biegami nominowanymi Zielonogórzanie prowadzili 40:38. Dwa ostatnie wyścigi padły już łupem gospodarzy, którzy dwukrotnie wygrali po 5:1 i cały mecz 48:42.

W gorzowskiej ekipie trzech zawodników zainkasowało po dziewięć punktów, z tym że Anders Thomsen jako jedyny uczynił to w trzech startach.

Z kolei w zielonogórskim zespole najlepszy był Przemysław Pawlicki (dziewięć „oczek” i dwa bonusy). Znacznie lepszy występ niż w Zielonej Górze zanotowali dwaj juniorzy – Oskar Hurysz (7+1) i Damian Ratajczak (6+1).

Punkty dla Stali: Anders Thomsen 9 (3,3,3,-), Jack Holder 9 (0,3,3,3), Paweł Przedpełski 9 (2,1,1,2,3), Mathias Pollestad 6+3 (2*,0,0,2*,2*), Oskar Paluch 6+1 (2,2,0,0,2*), Adam Bednar 5+2 (0,2*,2*,1), Hubert Jabłoński 4+1 (0,0,1*,3), Marcel Szymko ns.

Punkty dla Falubazu: Przemysław Pawlicki 9+2 (3,3,1*,2*), Leon Madsen 8 (1,1,3,3), Andrzej Lebiediew 7+1 (3,2*,2,-), Oskar Hurysz 7+1 (3,-,2*,1,1), Damian Ratajczak 6+1 (0,1*,1,-,3,1), Dominik Kubera (1,2,-,-), Mitchell McDiarmid 1 (1,0,0,0), Kacper Witrykus 1 (1,0,0,0)