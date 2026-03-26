Funkcjonariusze SG ze Słubic zatrzymali siedmiu cudzoziemców posługujących się fałszywymi zaświadczeniami o podjęciu studiów. Wszyscy przyznali się do stawianych zarzutów i dobrowolnie poddali karze więzienia w zawieszeniu – poinformował rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Paweł Biskupik.

Do zatrzymań doszło 23 i 24 marca podczas działań SG związanych z kontrolą legalności pobytu obcokrajowców w naszym kraju. Strażnicy graniczni z Placówki w Słubicach odwiedzili w tym celu mieszkania w Świebodzinie i tym powiecie, gdzie wylegitymowali i zatrzymali trzech Hindusów, trzech Kolumbijczyków oraz obywatela Zimbabwe.

Cudzoziemcy w wieku od 24 do 33 lat okazali do kontroli dokumenty tożsamości oraz fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów na poznańskich i warszawskich niepublicznych uczelniach wyższych.

Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty użycia jako autentycznych, podrobionych lub przerobionych dokumentów. Przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze pięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok

– powiedział PAP kpt. SG Biskupik.

Dodał, że wobec trzech Kolumbijczyków i obywatela Zimbabwe, z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, wszczęto także postępowania zobowiązujące ich do powrotu do ojczyzn.

Proceder związany z posługiwaniem się przez migrantów „lewymi” zaświadczeniami o podjęciu studiów staje się coraz powszechniejszy. W woj. lubuskim, to drugi przypadek w tym miesiącu.

13 marca funkcjonariusze SG ze Słubic zatrzymali siedmiu obywateli Indii oraz Nepalczyka, którzy mieli tego typu fałszywe zaświadczenia. Oni również przyznali się do winy; czeka ich powrót o krajów pochodzenia oraz otrzymali dwuletnie zakazy ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen.