800 tysięcy złotych kosztowała nowa pracownia gastronomiczna, którą oddano do użytku w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku. Zadanie współfinansowane było z pieniędzy powiatu żarskiego. W ramach zadania wyremontowane zostały pomieszczenia pracowni. Wyposażono ją także w profesjonalny sprzęt do przygotowywania potraw.

W pracowni stworzono 6 niezależnych ciągów technologicznych. Co ważne, to właśnie tutaj uczniowie zdawać będą końcowe egzaminy praktyczne. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Beniamin Bień podkreśla, że poprzednie miejsce, gdzie młodzież uczyła się praktyki w kuchni znacznie odbiegało ot tego, które jest oddane do użytku. Sama młodzież mówi, że mają teraz świetne warunki do praktyk. – Wszystko jest naprawdę z górnej półki. W takich warunkach pracuje się znaczne lepiej – zaznaczają uczennice przygotowujące potrawy.

Do lubskiego technikum żywienia i usług gastronomicznych uczęszcza 87 uczniów.