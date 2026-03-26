Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zaprasza na otwarcie wystawy czasowej szkła artystycznego pod nazwą „Marek Pekel. Piękno szkła”. Jutrzejszy wernisaż zaplanowano na jutro w sali konferencyjnej placówki.

Żary to duży ośrodek produkcji szkła przemysłowego. – Niegdyś były tu zakłady, gdzie eksperymentowano z różnymi formami artystycznymi. Jedną z takich hut była żarska Dana przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie tworzył autor dzieł, które można będzie zobaczyć. Zaczynał od kryształów – mówi Katarzyna Krasowska organizatorka pokazu:

Otwarcie ekspozycji o godzinie 15.30.