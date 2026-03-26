W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po 15 latach z funkcji prezesa zrezygnował druh Szymon Jurczyszyn. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd OSP.

Jednostka przeniosła się w listopadzie zeszłego roku do nowej siedziby w Centrum Kulturalno-Ratowniczym. – Jesteśmy prężnie działającym zespołem i nadal chcemy funkcjonować w ten sposób. Naszą misją jest służba ludności. Zmieniły się osoby na kluczowych stanowiskach , ale nie zmieniają się nasze zadania – mówi naczelnik Szymon Jurczyszyn:

W OSP Lipinki Łużyckie służy 36 strażaków.