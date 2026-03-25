We wtorek na lubuskim odcinku autostrady A2 policjanci przebadali alkomatem około 3,5 tys. kierowców. Na „podwójnym gazie” przyłapali osiem osób.

Mundurowi akcję przeprowadzili we wtorkowy poranek przy bramkach w rejonie Tarnawy Rzepińskiej.

Wykorzystanie alkomatów pozwoliło na błyskawiczne sprawdzenie tysięcy kierowców samochodów osobowych i ciężarowych bez zakłócania płynności ruchu. Podczas akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie osiem osób, które prowadziły pod wpływem alkoholu

– informuje mł. asp. Bartosz Kulej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Wśród zatrzymanych znalazło się trzech kierowców (dwóch z nich prowadziło ciężarówki), których stan trzeźwości zakwalifikowano jako przestępstwo – w tym podróżujący osobową Skodą, który miał blisko dwa promile. Pozostałych pięciu kierowców ciężarówek znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie.