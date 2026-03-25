Gorzowska Stal po raz kolejny pokonała Falubaz Zielona Góra 48:42. Choć sparing miał na celu przygotowanie do sezonu to nie brakowało ambitnej walki. Obie ekipy były zadowolone z postępów i możliwości dobrego ścigania.

Mimo, że Falubaz wypadł lepiej niż w poniedziałek na własnym torze to trener Grzegorz Walasek miał po zawodach sporo wątpliwości

Wspomniany przez Walaska Damian Ratajczak, który zdobył 6 punktów, spokojnie podchodzi do przedsezonowych testów.

Zadowolenia po meczu nie ukrywał drugi z młodzieżowców Falubazu Oskar Hurysz, który zdobył 7 punktów.

Więcej powodów do radości miał trener Gezet Stali Gorzów Piotr Paluch, ale trener Gorzowian studzi emocje i mówi o tym, że przed jego ekipą jeszcze sporo pracy.

Młodzieżowiec Stali Gorzów Oskar Paluch, który zdobył 6 punktów nie ukrywał, że wyjątkowo dużo testował tego dnia

Co raz lepiej na motocyklu czuje się również Adam Bednar, który wywalczył 5 punktów