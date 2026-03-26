Burmistrz Gozdnicy wraz z Gozdnickim Domem Kultury zapraszają na wielkanocny kiermasz. Przedsmak świąt będzie można poczuć 1 kwietnia w sali widowiskowej placówki i skwerze przy ulicy Ceramików. Wstęp jest wolny.

Na mieszkańców czekać będą wystawcy z rękodziełem i wielkanocnymi ozdobami. – Zachęcamy do bycia z nami tego dnia i integracji. Oprócz stoisk zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez gospodynie czy pokaz zdobienia pisanek. Będzie także coś na muzyczną, świąteczną nutę – mówi dyrektorka domu kultury Paulina Sobieszkoda:

Początek gozdnickiego kiermaszu godzina 15.00.