Władze Zielonej Góry reagują na procedowany w Sejmie projekt ustawy alkoholowej, który zakłada m.in. zakaz promocji alkoholu. Nowe przepisy utrudniłyby organizację Winobrania i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. Prezydent Zielonej Góry złożył więc do sejmowej komisji pismo, które zakłada m.in. większe kompetencje samorządów w zakresie organizacji takich imprez.

Jak mówi prezydent Marcin Pabierowski, warto, aby decyzja co do organizacji wydarzeń pośrednio związanych z alkoholem leżała po stronie samorządów:

– Działalność winiarzy podczas lokalnych imprez byłaby bardzo utrudniona – twierdzi Tytus Fokszan, przewodniczący rady Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic:

Zdaniem Katarzyny Żelaznej, winiarki a zarazem prezesa Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic, należy większy nacisk położyć na edukację młodego pokolenia:

Kultura winiarska stanowi nieodłączną część naszego regionu, o czym mówi Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia:

– Nie można doprowadzać do skrajnych rozwiązań, które uderzają nie tylko w winiarzy, ale także w lokalne tradycje – podkreśla Krzysztof Fedorowicz, specjalista ds. kultury winiarskiej w Zielonej Górze:

Dodajmy, że lokalni winiarze proponują doprecyzowanie przepisów dotyczących promocji oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią specyfikę lokalnego winiarstwa. Wsparciem dla tych postulatów ma być projekt ustawy złożony w Sejmie przez Polskie Stronnictwo Ludowe.