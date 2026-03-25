Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza bez immunitetu w sprawach o wykroczenia drogowe. Polityk sam zrzekł się immunitetu. Komisja regulaminowa oceniła, że poseł PiS-u zrobił to prawidłowo.

Jak mówi przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak, chodzi o dwa wnioski o wykroczenia drogowe polityka Prawa i Sprawiedliwości:

W przypadku wykroczenia na S3 Łukasza Mejzę zatrzymała policja. Poseł zasłonił się immunitetem, a po nagłośnieniu sprawy przez media zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu.

Przewodniczący Jarosław Urbaniak wyjaśnił, że teraz Łukasza Mejzę będzie można ukarać mandatami. Dodał, że już podpisał pismo dla marszałka Sejmu w tej sprawie.

Łukasz Mejza w sumie zgromadził 163 punkty karne, a zsumowana kwota nałożonych na niego mandatów przekracza 17 tysięcy złotych. Po przekroczeniu 24 punktów kierowca traci prawo jazdy. Poseł Mejza, pytany przez dziennikarzy o swoje rajdy, nie zamierzał przepraszać. Atakował rząd, m.in. za ceny paliwa.