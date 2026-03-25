Siatkarki Osiński-Trans AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego i Topmed Empirii Oriona Sulechów szykują się do turniejów półfinałowych o awans do II ligi, które odbędą się od piątku do niedzieli (27-29 marca).

Zielonogórzanki będą gospodyniami takiego turnieju. W hali przy ul. Szafrana stawią się MKS Czechowice-Dziedzice (piątek, 19:00), Sobieski Oława (sobota, 19:30) oraz LUKS Sukces Komprachcice (niedziela, 14:00). O tym jak Akademiczki podchodzą do zmagań, a także o rywalkach mówi ich trener Wiktor Zasowski:

Z kolei Empiria uda się na turniej do Złotoryi, gdzie oprócz gospodyń (sobota, 17:00) zmierzy się z Volley’em Krapkowice (piątek, 17:00) oraz Halembą Ruda Śląska (niedziela, 12:00). Trener Wojciech Szczurowski mówi, że drużyna podchodzi do turnieju bez presji: