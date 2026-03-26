Na linii promowej Gdynia – Karlskrona występują opóźnienia w kursowaniu jednostek operatora Stena Line. Przyczyną utrudnień jest uszkodzenie cumy rufowej promu Stena Spirit, do którego doszło w środę (25 marca) w szwedzkim porcie.

Rzeczniczka prasowa Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka poinformowała PAP, że w środę rano podczas cumowania promu Stena Spirit w Karlskronie pękła cuma rufowa. Podkreśliła, że w połączeniu z silnym wiatrem doprowadziło to do zmiany pozycji jednostki, która ostatecznie musiała skorzystać z asysty holownika.

Na pokładzie było 489 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń, a jednostka została bezpiecznie unieruchomiona przy nabrzeżu.

Przeprowadzona została kontrola statku i infrastruktury portowej, a także inspekcja przez towarzystwo klasyfikacyjne. Czekamy na ostateczne zezwolenie na przemieszczenie statku, aby zwolnić miejsce przy nabrzeżu. Ponieważ miejsce to zajmuje obecnie Stena Spirit, doszło do opóźnień w rejsach naszych pozostałych jednostek na linii Gdynia – Karlskrona

– powiedziała rzeczniczka Stena Line Polska.

Dodała, że wieczorny rejs statku Stena Spirit w środę został odwołany, a pasażerom zaoferowano rezerwację na następny rejs innym statkiem. Zapewniono im też nocleg w hotelu.

Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit. Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych

– poinformowała Zembrzycka.

O awarii promu pierwsze poinformowało RMF FM.

Stena Line obsługuje linię promową Gdynia – Karlskrona od ponad 30 lat. Pływają na niej trzy jednostki, w tym dwa nowoczesne, 240-metrowe promy klasy E-Flexer – Stena Estelle i Stena Ebba.