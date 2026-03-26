Orlen obniżył w czwartek (26 marca) ceny hurtowe paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 304 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 32 zł za metr sześc. – wynika z danych publikowanych przez koncern. To trzecia w tym tygodniu obniżka cen hurtowych paliw w Orlenie.

Według cennika hurtowego koncernu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 6 749 zł za metr sześc., o 304 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 7 053 zł za metr sześc., natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 626 zł za metr sześc., o 32 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 658 zł za metr sześc.

Orlen zdecydował ws. cen paliw

Wcześniej Orlen obniżał w tym tygodniu ceny hurtowe obu tych podstawowych paliw dwukrotnie, we wtorek i w środę – w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł, a następnie o 30 zł na metr sześc., a w przypadku oleju napędowego Ekodiesel odpowiednio o 87 zł i 118 zł na metr sześc.

Wcześniej w sobotę, 21 marca, zmiana cen hurtowych Orlenu w przypadku obu tych podstawowych paliw, w porównaniu do dnia poprzedniego, czyli piątku, 20 marca, obejmowała niewielki spadek dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, wynoszący 6 zł – z 5 739 zł do 5 733 zł za metr sześc., natomiast dla oleju napędowego Ekodiesel był to znaczny wzrost, o 521 zł – z 6 737 zł do 7 258 zł za metr sześc.

Znacząca obniżka cen hurtowych paliw w Orlenie miała miejsce z 10 na 11 marca. Wtedy benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 staniała tam o 94 zł – z 5 272 zł do 5 178 zł za metr sześc., a olej napędowy Ekodiesel o 164 zł – z 6 359 zł do 6 195 zł za metr sześc.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Była to pierwsza obniżka w koncernie od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego, gdy w kolejnych dniach po ataku USA i Izraela na Iran oraz w związku z blokadą Cieśniny Ormuz ceny ropy naftowej na świecie, ale i paliw gotowych, zaczęły rosnąć.

Po korekcie z 10 na 11 marca Orlen obniżał jeszcze ceny paliw, ale spadki były już niewielkie, w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 z 17 na 18 marca o 14 zł – z 5 562 zł do 5 548 zł za metr sześc., i w tym samym czasie oleju napędowego Ekodiesel o 12 zł – z 6 577 do 6 565 zł za metr sześc., a wcześniej, z 11 na 12 marca o 3 zł – z 6 195 zł do 6 192 zł za metr sześc.

Kryzys energetyczny

Według hurtowego cennika paliw Orlenu z 28 lutego, w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała tam 4 466 zł, a olej napędowy Ekodiesel 4 809 zł za metr sześc.

Z początkiem tego tygodnia, w poniedziałek, giełdowe notowania ropy naftowej spadły, ale we wtorek zaczęły ponownie rosnąć. W środę ceny tego surowca znowu malały, gdyż – jak informowali maklerzy – dyplomatyczne działania USA, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, nabrały tempa. Kontrakty na ropę WTI na kwiecień zniżkowały o 1,36 proc. do 91,09 USD za baryłkę, natomiast majowe futures na ropę Brent traciły 1,59 proc. do 102,80 USD za baryłkę.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

W czwartek ceny ropy naftowej mocno zwyżkują w reakcji na sprzeczne sygnały docierające na rynki z USA i Iranu w sprawie zakończenia trwającego od kilku tygodni konfliktu na Bliskim Wschodzie – poinformowali maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 92,25 USD – wyżej o 2,14 proc. Z kolei ropa Brent na ICE na V jest wyceniana po 104,29 USD za baryłkę, wyżej o 2,03 USD i po stracie w środę ponad 2 proc.

Zakłócenia w Cieśninie Ormuz doprowadziły w ciągu ostatnich tygodni do przymusowego wstrzymania produkcji ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Do tego ucierpiały też rafinerie w tym regionie.