Do 8 lat więzienia grozi trzem mężczyznom zatrzymanym przez CBA, którzy odpowiedzą za ustawianie przetargów o łącznej wartości ponad 11 mln zł – poinformowała w poniedziałek (23 marca) prokuratura. To kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej świadczenia usług IT dla uczelni wyższych m.in. z woj. lubuskiego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Przedstawiono im zarzuty udziału w procederze korupcyjnym polegającym na wywieraniu wpływu na wyniki przetargów publicznych.

To kolejne zatrzymania przeprowadzone w ramach trwającego od września 2025 r. śledztwa. Jak dotąd, w tej sprawie zarzuty przedstawiono łącznie pięciu osobom, które miały wpływać na przetargi w latach 2020-2022.

Według ustaleń śledczych, podczas przetargu organizowanego przez jedną ze szkół wyższych z woj. lubuskiego prezes firmy z branży informatycznej ustalił z pracownikiem uczelni części opisu przedmiotu zamówienia.

Takie działanie skutecznie wyłączyło z przetargu o wartości pond 1 mln zł innych przedsiębiorstw. Pracownik uczelni w zamian za pomoc w ustawieniu przetargu otrzymał prawie 200 tys. zł. Korzyść majątkowa została przetransferowana na jego konto przy pomocy faktur poświadczających nieprawdę. Zostały one wystawione przez prezesa dwóch innych spółek. Takie działanie miało na celu ukrycie przestępczego źródła pochodzenia przelanych środków

– opisał prok. Wawrzyniak.

Śledczy ustalili, że prezes spółki IT wchodził w podobne porozumienia z innymi osobami. Dzięki nim miano wpłynąć na przetargi ogłaszane przez dwie inne uczelnie wyższe. Łączna wartość ustawionych przez podejrzanych postępowań sięgnęła ponad 11 mln zł.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował jednego z podejrzanych w tej sprawie na trzy miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano policyjny dozór, poręczenia majątkowe oraz nałożono zakazy kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Dodatkowo, pracownik uczelni został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. Podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.