Nasilają się próby wyłudzeń podczas internetowych zakupów – ostrzega zielonogórska policja. Klikanie w linki przesyłane w wiadomościach prywatnych i przekazywanie kodów do płatności osobom postronnym to jedne z najczęstszych powodów utraty pieniędzy.

Właśnie w ten sposób kilka tysięcy złotych straciła jedna z mieszkanek Zielonej Góry. Kobieta, chcąc sprzedać przedmioty, których już nie używała.

Kupujący przekonał kobietę, że aby sfinalizować transakcję, musi ona zalogować się przez podany link i wygenerować kod do odbioru środków. Niczego niepodejrzewająca sprzedająca skorzystała z przesłanego odnośnika i podała kod BLIK, po czym zorientowała się, że jej konta zniknęły pieniądze.

Ta historia powinna być przestrogą dla wszystkich, aby nie zawierać internetowych transakcji w pośpiechu, gdyż wtedy najłatwiej o kosztowny błąd – upomina podinsp. Małgorzata Stanisławska rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. – Zanim zaczniemy korzystać z platformy zakupowej, przeczytajmy dokładnie zasady funkcjonowania i zawierania transakcji. Regulaminy precyzyjnie określają bezpieczne sposoby przekazywania pieniędzy. Chęć szybkiego uzyskania dostępu do usługi przestępcy wykorzystują bezwzględnie

– ostrzega policjantka.