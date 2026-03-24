Instruktor, który w zeszłym tygodniu prowadził zajęcia z dziećmi na basenie CRS został odsunięty i stracił umowę – mówią przedstawiciele Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra. Przypomnijmy, 18 marca 2026, na basenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego interweniowała policja, którą wezwali pracownicy miejskiego ośrodka sportu. Po badaniu okazało się, że 25-letni instruktor miał około promila alkoholu w organizmie.

– Prowadził zajęcia z ramienia Towarzystwa Pływackiego, które realizujemy w szkołach od ponad 30 lat, ale nie był naszym członkiem – mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra Rafał Jaszczyński, wiceprezes organizacji:

Towarzystwo Pływackie zamierza zaopatrzyć się w alkomat. Urządzenie będzie wykorzystywane w spornych przypadkach – mówi Rafał Jaszczyński:

Towarzystwo Pływackie Zielona Góra prowadzi powszechną naukę pływania w szkołach podstawowych w Zielonej Górze. Zatrudnia ponad 24 trenerów i instruktorów. Rafał Jaszczyński był gościem Rozmowy o 9.00.

