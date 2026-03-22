Trwają zapisy na 27. Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja będzie szczególna, gdyż rywalizować ze sobą będą duety w tych samych kategoriach wiekowych. Zgłoszenia można wysyłać do 22 kwietnia.
W maju uczestnicy wezmą udział w przesłuchaniach, podczas których przedstawią fragmenty książek przed jury. O szczegółach mówi Natalia Dyjas-Szatkowska z Biblioteki Pana Kleksa:
– Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przynosić do Biblioteki Pana Kleksa- dodaje Natalia Dyjas-Szatkowska:
Gala podsumowująca konkurs odbędzie się w czerwcu. Dodajmy, że hasłem tegorocznej edycji jest „Ekipy do boju!”.
Polecamy
