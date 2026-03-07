Poezja, emocje i sztuka interpretacji słowa – Zielonogórski Ośrodek Kultury zachęca do udziału w Dziecięcym i Młodzieżowym Konkursie Recytatorskim. Ruszyły już zgłoszenia do eliminacji miejskich.

– Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, a w tym roku po raz pierwszy także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – mówi Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

– Uczniowie szkół podstawowych najpierw przechodzą eliminacje w swoich placówkach. Szkoły mogą zgłosić do trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia przyjmowane są do pierwszego kwietnia – dodaje Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

Regulamin konkursu dostępny jest na tronie internetowej www.zok.com.pl.