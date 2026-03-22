Draceny, monstery i cytrusy – między innymi takie gatunki Zielonogórzanie mogą znaleźć podczas Festiwalu Roślin, który trwa w hali przy ul. Urszuli. Oprócz tego mieszkańcy mogą się także zaopatrzyć w akcesoria ogrodowe i uzyskać wskazówki od profesjonalnych florystów.

Impreza trwa przez cały weekend i cieszy się dużym zainteresowaniem:

Festiwal Roślin potrwa dzisiaj do godz. 18:00. Wstęp wolny.