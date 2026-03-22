Koszykarze REWE digital Poland SKM-u Zastalu Zielona Góra zostali mistrzami Środkowoeuropejskiej Ligi Młodzieżowej CEYBL U14. Wygrali wszystkie mecze rozegranego we własnej hali turnieju finałowego, a w meczu o złoto pokonali Gromy Nowy Tomyśl 64:58.

Spotkanie finałowe było bardzo wyrównane przez niemal 40 minut. Drużyny często wymieniały się prowadzeniem, a przez pierwsze trzy kwarty największa różnica wynosiła zaledwie kilka „oczek”. Przed czwartą odsłoną Gromy prowadziły 44:43. W ostatnich pięciu minutach SKM odskoczył jednak na 10-punktową przewagę i utrzymał prowadzenie do końca, choć rywale potrafili jeszcze nieco podgonić Zielonogórzan.

Kapitan SKM-u, Antek Miłoszewski przyznał, że finał był najtrudniejszym meczem zielonogórskiego turnieju:

Borys Brąś z SKM-u dziękował natomiast za gromki doping ze szczelnie wypełnionych trybun hali przy ul. Amelii:

Więcej wypowiedzi po finale CEYBL U14 w poniedziałkowej „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (18:00 – 20:00) oraz po emisji na www.rzg.pl.