Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie obchodzi 80 lat funkcjonowania. Z tej okazji książnica ogłosiła konkurs jubileuszowy na hasło promujące 8 dekad działalności placówki. Termin nadsyłania pomysłów mija 27 marca.

Celem plebiscytu jest między innymi integracja środowiska czytelniczego. – Zachęcamy do udziału w zabawie. Osiemdziesiąte urodziny, to okazja godna konkursu. Uczestnicy mogą zgłosić wyłącznie jedno, oryginalne hasło. Liczymy na kreatywność i nieszablonowość. Wszelkie szczegóły oraz karta zgłoszeniowe dostępne są w mediach społecznościowych – mówi Renata Migas starszy bibliotekarz:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia.