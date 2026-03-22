Boiska piłkarskie przy ul. Źródlanej, Francuskiej i Staszica w Zielonej Górze do remontu. Ruszają zapowiadane prace. Przypomnijmy, magistrat podpisał umowę z wykonawcą w połowie lutego 2026. Jako pierwszy modernizacji doczeka się obiekt przy ul. Źródlanej. Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 23 marca 2026.

W związku z tym orlik będzie zamknięty w całości wraz z parkingiem. Mówi zastępca prezydenta Zielonej Góry Paweł Tonder:

Dwa pozostałe obiekty – przy ul. Francuskiej i Staszica będą remontowane po zakończeniu roku szkolnego:

Miasto dostało dofinansowanie na prace z programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2025. Wartość trzech zadań to ponad 4 miliony złotych, a dofinansowanie dla Zielonej Góry wyniosło ponad 2 miliony 146 tysięcy.