Centrum e-Zdrowia poinformowało w niedzielę (22 marca) o czasowych problemach, które mogą występować z logowaniem za pomocą profilu zaufanego. Chodzi np. o logowanie na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). CeZ zaleciło używanie innych metod logowania, np. przez aplikację mObywatel.

Uprzejmie informujemy, że mogą występować czasowe problemy z logowaniem się za pomocą Profilu Zaufanego. Utrudnienia te wynikają z działania zewnętrznych systemów i nie są związane z systemami Centrum e-Zdrowia ani Ministerstwa Zdrowia. Sugerujemy próbę użycia innej metody logowania np. aplikację mObywatel. Przepraszamy za niedogodności

– poinformował CeZ na X.

Uprzejmie informujemy, że mogą występować czasowe problemy z logowaniem się za pomocą Profilu Zaufanego. Utrudnienia te wynikają z działania zewnętrznych systemów i nie są związane z systemami Centrum e-Zdrowia ani Ministerstwa Zdrowia. Sugerujemy próbę użycia innej metody… — Centrum e-Zdrowia (@CentrumeZdrowia) March 22, 2026

Profil zaufany jest jedną z metod logowania do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie udostępnione są m.in. wystawione recepty i skierowania. Na IKP można zalogować się także przez aplikację mObywatel i bankowość elektroniczną.