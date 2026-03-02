Trwa ogólnopolski plebiscyt pod nazwą „Superdzielnicowy 2026”. Komenda Powiatowa Policji w Żarach zachęca mieszkańców do tego, aby docenić służbę funkcjonariuszy. Zgłaszanie kandydatów trwa do 16 kwietnia.

Sylwetki dzielnicowych z terenu powiatu przedstawiane są w mediach społecznościowych policji. – Dobry dzielnicowy potrafi nawiązać kontakt i być w odpowiednich relacjach z mieszkańcami powierzonego mu terenu. Liczymy na to, że ich praca na rzecz bezpieczeństwa jest dostrzegana – mówi aspirant Żaneta Kumoś oficer prasowy żarskiej komendy:

Dodajmy, że w powiecie żarskim jest 20 dzielnicowych. 5 z nich to kobiety.