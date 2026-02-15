Stwórz drzewo genealogiczne i przedstaw historię swojej rodziny – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz”.

Zabawa skierowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną lub wygenerowane w programie komputerowym.

– Drzewo genealogiczne powinno przedstawiać szczegółowy opis każdej z osób – podkreśla Paweł Kalisz z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze:

– Dzięki konkursowi, młodzież może poznać swoich przodków – przyznaje Paweł Kalisz:

Konkurs został podzielony na dwa etapy. Najpierw uczniowie prezentują swoje prace na forum szkolnym, następnie najlepsze z nich zostaną zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego. Drzewa genealogiczne można tworzyć do 9 marca.

Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.