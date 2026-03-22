Warsztaty wicia palm wielkanocnych, występy ludowe i stoiska rękodzielnicze – za nami niedzielne Kaziuki w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Na Zielonogórzan czekało ponad 160 wystawców, którzy prezentowali tradycyjne wyroby i ozdoby świąteczne. Dodatkowo mieszkańcy mogli wziąć udział w wielu warsztatach tematycznych i degustacjach.

Kaziuki w skansenie w Ochli odbywają się co roku przed Wielkanocą. To już 24. edycja tej imprezy:

Podczas imprezy wystawcy prezentowali wiele własnoręcznie wykonanych ozdób, m.in. palmy, stroiki i obrusy:

Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. warsztaty wicia palm wielkanocnych:

O historycznej wymowie Kaziuków mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor skansenu w Ochli:

Kaziuki odbyły się w godzinach od 11:00 do 16:00.