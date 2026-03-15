Tysiące osób protestowało przed Pałacem Prezydenckim po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do unijnego programu SAFE.

Pikietę pod hasłem „Chcemy być SAFE!” zorganizował Komitet Obrony Demokracji.

Uczestnicy demonstracji mówi, że weto prezydenta zagraża bezpieczeństwu Polski.

W ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 187 miliardów złotych. Blisko 90 procent tych pieniędzy miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.