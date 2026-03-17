Piłkarze Cariny jutro o godz. 14:00 w Gubinie rozegrają zaległe spotkanie 20 kolejki III ligi z beniaminkiem – Spartą Katowice. Planowo mecz miał się odbyć 28 lutego, ale został przełożony ze względu na zły stan boiska.

Sparta Katowice jest wiceliderem rozgrywek, a w ostatniej ligowej kolejce rozgromiła na wyjeździe Górnika Polkowice 4:0. Carina Gubin swoje pierwsze ligowe spotkanie w 2026 roku przegrała. W derbach Ziemi Lubuskiej uległa Warcie Gorzów 1:3. W pierwszej rundzie w Katowicach, Carina zremisowała ze Spartą 1:1, a bramkę zdobył Adrian Dziedzic:

Piłkarze Cariny po tragicznej śmierci Jakuba Łobody – zawodnika gubińskiego klubu znaleźli się w psychicznym dołku. O sytuacji przed meczem ze Spartą mówi prezes Andrzej Iwanicki: