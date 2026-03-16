„Zdrada” – mówią o wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy związanej z unijnym programem SAFE politycy lubuskiej Koalicji Obywatelskiej.
– Prezydencki program „SAFE zero procent”, to tak naprawdę „SAFE zero złotych” – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej szef lubuskiej KO Marek Cebula:
Posłanka Krystyna Sibińska zwróciła uwagę, że rząd PiS nie zgłaszał obiekcji, gdy Polska zaciągała dużo wyżej oprecentowane kredyty na sprzęt wojskowy z USA i Korei:
Posłanka Katarzyna Osos przypominała, że pieniędzy z prezydenckiej propozycji krajowego „SAFE” nie będzie można wydać na służby inne niż armia:
W odpowiedzi na weto prezydenta rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministrów obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej pożyczek z programu SAFE. Dokument mówi, że pożyczka zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
