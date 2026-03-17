„Nie komentujemy tej sprawy” – mówią przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 10 oraz rodzice uczniów, którzy w minionym tygodniu uczestniczyli w zajęciach, które mógł prowadzić pijany nauczyciel.

We wtorek po południu, w placówce przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze odbyło się dwugodzinne zebranie w którym uczestniczyła dyrekcja szkoły, wychowawca klasy oraz opiekunowie młodzieży. Po zakończeniu spotkania żadna ze stron nie zabrała głosu.

Przypomnijmy – podejrzane zachowanie nauczyciela zauważyli uczniowie, którzy zgłosili sprawę do rodziców i dyrekcji. Mężczyzna dostał zgodę na opuszczenie szkoły. Później został przebadany przez policję wezwaną przez jednego z rodziców. Badanie alkomatem wykazało 1.5 promila alkoholu.

