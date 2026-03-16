Bezpieczeństwo w Europie i w Polsce w ostatnich dniach staje się tematem publicznych debat. W obliczu nowych zagrożeń: od konfliktów zbrojnych, przez cyberataki, po sytuacje kryzysowe – rośnie znaczenie współpracy państw oraz sprawnego działania służb. W magazynie Plan B przyjrzymy się inicjatywom, które mają wzmocnić system bezpieczeństwa. Porozmawiamy m.in. o europejskim programie SAFE oraz o prezydenckiej propozycji działań w tym obszarze. Jakie są ich główne założenia? Jakie szanse mogą przynieść, ale też jakie budzą pytania i wątpliwości?

Będziemy również na szkoleniu dla sołtysów i pracowników urzędów gmin poświęconym obronie cywilnej i przygotowaniu lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. Warsztaty w całym województwie odbywają się w ramach programu „Odporność gminy i sołectwa na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa”, który powstał z inicjatywy Akademii Sztuki Wojennej. Szkolenia prowadzą oficerowie Wojskowych Centrów Rekrutacji.