Umowa pożyczkowa na pieniądze z unijnego programu SAFE zostanie podpisana prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia – dowiedziało się Polskie Radio. Po wecie prezydenta do ustawy wdrażającej fundusz SAFE rząd pracuje nad planem B, aby wykorzystać w całości dostępną pulę prawie 44 miliardów euro.

Pożyczka na realizację programu Polska Zbrojna zostanie zaciągnięta za pomocą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który działa od 2022 roku.

– Nie ma tańszego bardziej efektywnego źródła finansowania modernizacji polskiej armii niż pożyczka z programu SAFE – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Oprocentowanie pożyczki jest powiązane z oprocentowaniem unijnych obligacji, które wynosi nieco ponad 3 proc.

Z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych nie można zrealizować wydatków na rzecz policji, straży granicznej, służby ochrony państwa, które z programu SAFE miały otrzymać ponad 7 miliardów złotych. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą sfinansować wszystkie zadania zapisane w programie SAFE.