Zielonogórscy Sztangiści mają za sobą występ w 2. rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski, gdzie byli gospodarzami jednego z turniejów.

Podopieczni trenera Michała Strykowskiego zwyciężyli u siebie w gronie II-ligowców, a w ogólnej klasyfikacji tego rzutu uplasowali się na trzeciej pozycji, uzyskując 1391.69 pkt.:

Wyniki turnieju w Zielonej Górze: 1. KPC Górnik Polkowice 1931.08 pkt (I liga); 2. LKS Budowlani – Kucera Nowy Tomyśl 1908.36 pkt (I liga); 3. UKS PC Zielona Góra 1391.69 pkt (II liga); 4. AKS Akademia Dwuboju Legnica 1341.78 pkt (II liga); 5. AKS Akademia Dwuboju II Legnica 1183.95 pkt (II liga).

Szczegółowe wyniki są dostępnie TUTAJ.

Zielonogórzanie awansowali z czwartej na trzecią lokatę w tabeli II ligi. Tabela po 2. rundzie jest dostępna TUTAJ.