Premier Donald Tusk wciąż czeka na szczegóły prezydenckiego projektu dotyczącego projektu SAFE zero procent. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec powiedział, że nadal nie wiadomo, skąd będą pochodzić pieniądze na wydatki obronne.

Zdaniem ministra wczorajsza konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego pokazała, że nie ma żadnego programu i żadnych pieniędzy:

Jan Grabiec zaznaczył, że osoba pełniąca tak ważną funkcję jak Adam Glapiński powinna bardziej uważać na słowa:

Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaproponowali SAFE zero procent. Środki na zbrojenia miałyby pochodzić z operacji związanych z rezerwami złota. Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że propozycja ta jest fikcją finansową, która w przyszłości obciążyłaby kosztami bank centralny.