Sprawa Roberta Bąkiewicza dotycząca znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej umorzona.
Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Słubicach. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
Piramida kłamstw, którą budowali przeciwko mnie: Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Adam Szłapka i Waldemar Żurek właśnie runęła w sądzie w Słubicach!
— wskazał Robert Bąkiewicz.
Przez miesiące pluli na mnie najważniejsi ludzie w państwie. Premier, ministrowie, media – wszyscy chcieli zrobić ze mnie kryminalistę, bo broniłem bezpieczeństwa Polaków i sprzeciwiłem się zaprzańskiej władzy
— zauważył.
Sąd dzisiaj jasno powiedział: TO NIE BYŁO PRZESTĘPSTWO. Prokuratura Ostałowskiego została zmiażdżona. Ta sprawa to dowód na to, że żyjemy w realiach brutalnej walki politycznej, gdzie aparat państwa jest wykorzystywany do bicia w opozycję
— napisał Bąkiewicz.
To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali. Każdy polityk i każda redakcja, która brała udział w tej nagonce, poniesie konsekwencje
— zapowiedział.
Nie wszyscy dali się zeszmacić – dziękuję odważnym sędziom i prokuratorom, którzy wybrali prawo, a nie polityczne zlecenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Ta bitwa jest wygrana, ale wojna o wolną Polskę trwa. Idziemy po nich!
— wskazał.
— Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) March 17, 2026
Prokuratura postawiła Bąkiewiczowi zarzuty
Warszawska prokuratura regionalna ogłosiła w poniedziałek Robertowi Bąkiewiczowi zarzuty dotyczcące popełnienia trzech przestępstw, w tym m.in. „publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia” premiera Donalda Tuska. Bąkiewicz nie przyznał...Czytaj więcejDetails
Gorzowski sąd uchylił w całości środki zapobiegawcze stosowane wobec Roberta Bąkiewicza
Gorzowski sąd uchylił w całości postanowienie prokuratury o stosowanych środkach zapobiegawczych wobec Roberta Bąkiewicza, m.in. zakazu zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych - poinformowała PAP prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie...Czytaj więcejDetails
NIW wzywa Bąkiewicza do zwrotu prawie 400 tys. zł
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Roberta Bąkiewicza i jego stowarzyszenie „Rota Marszu Niepodległości” do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. W poście, opublikowanym na...Czytaj więcejDetails
Bąkiewicz z zakazem zbliżania się do granicy
Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej. Chodzi o incydent, do którego doszło 29 czerwca na przejsciu granicznym w Słubicach. Lider tzw. Ruchu Obrony Granic stawił się w...Czytaj więcejDetails