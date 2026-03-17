Sprawa Roberta Bąkiewicza dotycząca znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej umorzona.

Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Słubicach. O szczegółach Klaudia Wróblewska.

Piramida kłamstw, którą budowali przeciwko mnie: Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Adam Szłapka i Waldemar Żurek właśnie runęła w sądzie w Słubicach!

— wskazał Robert Bąkiewicz.

Przez miesiące pluli na mnie najważniejsi ludzie w państwie. Premier, ministrowie, media – wszyscy chcieli zrobić ze mnie kryminalistę, bo broniłem bezpieczeństwa Polaków i sprzeciwiłem się zaprzańskiej władzy

— zauważył.

Sąd dzisiaj jasno powiedział: TO NIE BYŁO PRZESTĘPSTWO. Prokuratura Ostałowskiego została zmiażdżona. Ta sprawa to dowód na to, że żyjemy w realiach brutalnej walki politycznej, gdzie aparat państwa jest wykorzystywany do bicia w opozycję

— napisał Bąkiewicz.

To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali. Każdy polityk i każda redakcja, która brała udział w tej nagonce, poniesie konsekwencje

— zapowiedział.

Nie wszyscy dali się zeszmacić – dziękuję odważnym sędziom i prokuratorom, którzy wybrali prawo, a nie polityczne zlecenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Ta bitwa jest wygrana, ale wojna o wolną Polskę trwa. Idziemy po nich!

— wskazał.

