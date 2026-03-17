Chociaż w minioną niedzielę Karton-Pak Astra Nowa Sól zapewniła sobie utrzymanie w rozgrywkach PLS 1. ligi, to w środowisku siatkarskim krążą wieści, że mecz z KPS-em Siedlce mógł być ostatnim domowym spotkaniem nowosolan na tym poziomie.

Czy faktycznie tak się stanie? Na oficjalne decyzje musimy poczekać do zakończenia sezonu, a Astrze zostały jeszcze trzy wyjazdowe mecze do końca rundy zasadniczej, w których spróbuje jeszcze powalczyć o udział w play off (aktualnie ma 3 punkty straty do ósmej drużyny – właśnie KPS-u Siedlce).

O ostatni mecz oraz przyszłość drużyny zapytaliśmy prezesa Grzegorza Boruszewskiego, który niedawno objął stery w klubie. Jak zapewnia – jedno jest pewne: seniorska siatkówka nie zniknie w Nowej Soli.