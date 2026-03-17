Nie żyje Andrzej Kopecki – były zawodnik i trener sekcji tenisa stołowego w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Miał 49 lat.

Andrzej Kopecki przygodę z tenisem stołowym rozpoczął w piątej klasie szkoły podstawowej. Jako uczeń VII LO w Zielonej Górze był zawodnikiem ekstraklasowego klubu. Ma na koncie medale młodzieżowych mistrzostw Polski w latach 1994-1996, mistrzostw Polski juniorów 1991-1993. Medal brązowy DMP 1992/93 i 1993/94 w barwach Lumelu Zielona Góra, srebro w sezonach 1995/96 w zespole Nordisu Zielona Góra, W 1994 roku wystąpił w mistrzostwach Europy juniorów w Słowenii. W singlu zajął miejsca 17-24. W Drzonkowie w zespole ekstraklasy grał przez osiem lat, a potem przez rok w I lidze w Międzychodzie, Lęborku i w lidze niemieckiej w Hagen i w Magdeburgu. Po zakończeniu sportowej kariery zajął się szkoleniem następców w Zielonogórskim Klubie Sportowym. Opiekował się m.in. Danielem Bąkiem, Robertem Florasem, Łukaszem Wachowiakiem i Kamilem Nalepą.