Żagańskie starostwo powiatowe podpisało umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Koszt zadania to 14,5 miliona złotych. Prace wykona firma ze Szprotawy.

Obiekt od lat czeka na niezbędne naprawy. – Bardzo nas cieszy, że w końcu ruszą tak oczekiwane roboty. W ramach inwestycji docieplone zostaną między innymi stropy, wymieniona stolarka okienna. Będzie także nowa kotłownia. Zamontowane zostaną powietrzne pompy ciepła – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Inwestycja ma się zakończyć do 16 września przyszłego roku.