Szefernaker: jeżeli rząd ma jakieś pozaustawowe plany ws. unijnego SAFE, pomijające weto, to są one niezgodne z prawem

Jarosław Kaczyński po wecie prezydenta: wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny

Tusk o wecie prezydenta: ludzie zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy działanie lobbystów

Bogucki: uchwała rządu ws. SAFE powtarza wszystkie błędy ustawy i powinna być zbadana przez TK

Sikorski o wecie prezydenta pod ustawą dot. SAFE: to jest naprawdę skandaliczne

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w swoim czwartkowym (12 marca) orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Premier Donald Tusk zapowiedział odpowiedź rządu na piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów o godz. 9.

1. Sikorski o wecie prezydenta pod ustawą dot. SAFE: to jest naprawdę skandaliczne Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski ocenił w piątek (13 marca), że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o wecie pod ustawą wdrażającą unijny program SAFE jest „naprawdę skandaliczna”. Jak dodał, myślał do tej pory, iż w Polsce panuje ponadpodziałowa zgoda narodowa, co do potrzeby dozbrajania polskiej armii. Szef MSZ w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie przypomniał o niepewnej sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie i eskalujących konfliktach w różnych miejscach na świecie. Chyba nikomu nie muszę przypominać o wlocie rosyjskich dronów, czy o rosyjskiej dywersji w Polsce. Nie wiemy, czy Ukraina się wybroni. (…) Do tego doszła wojna na Bliskim Wschodzie, gdzie nasz największy sojusznik, Stany Zjednoczone, wyczerpuje zapasy pocisków, amunicji – zauważył. Dodał, że obecnie w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie atakowane są terytoria traktatowych sojuszników Polski – Turcji i Cypru, a do końca dekady niewykluczona jest konfrontacja amerykańsko-chińska o Tajwan. Nie ma ani jednego dnia na uruchomienie wielkiego programu dozbrajania Polski w polskim przemyśle zbrojeniowym – podkreślił szef MSZ. Sikorski zaznaczył, że program SAFE jest inicjatywą „wymyśloną przez Wojsko Polskie”, który jest sukcesem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i o który osobiście zabiegał premier Donald Tusk. Trzeba go tylko zrealizować, a nie ze złośliwości politycznej wkładać rządowi kij w szprychy – podkreślił Sikorski. Myślałem do tej pory, że przy wszystkich kontrowersjach politycznych w czterech kwestiach mamy zgodę narodową między rządem a opozycją: w kwestii odstraszania Putina, w kwestii wspierania Ukrainy, w kwestii sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w kwestii potrzeby dozbrojenia Wojska Polskiego. To jest naprawdę skandaliczne – oświadczył szef MSZ.

2. Bogucki: uchwała rządu ws. SAFE powtarza wszystkie błędy ustawy i powinna być zbadana przez TK Szef KPRP Zbigniew Bogucki powiedział, że rząd przyjął uchwałę, która jego zdaniem stanowi obejście prawa ze względu na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o wecie do ustawy ws. SAFE. Ocenił, że uchwała powtarza wszystkie błędy ustawy i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Bogucki, który jako przedstawiciel prezydenta wziął udział w posiedzeniu rządu, powiedział po wyjściu z KPRM, że rząd przyjął uchwałę, która jego zdaniem dotyczyła de facto obejścia prawa. Bo tak to trzeba nazwać z uwagi na weto prezydenta – ocenił. Rada Ministrów, tak zresztą, jak zapowiadała, przyjęła uchwałę dotycząca de facto obejścia prawa, bo tak to trzeba nazwać, z uwagi na weto prezydenta. Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne, oczywiście to będzie jeszcze głęboko analizowane pod kątem konstytucyjnym – powiedział.

3. Tusk: polskie firmy zbrojeniowe tak, czy inaczej otrzymają pieniądze Dzięki uchwale, która w piątek zostanie przyjęta przez rząd, pieniądze tak czy inaczej trafią do polskich firm zbrojeniowych – zapewnił w piątek premier Donald Tusk. Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, Tusk powiedział, że polskie firmy zbrojeniowe zwracają się do niego z pytaniami, czy i kiedy mogą liczyć na wsparcie finansowe, w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE.

4. Czarnek zaapelował do marszałka Sejmu Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zaapelował w piątek (13 marca) do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o rozpoczęcie prac nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który jest realizacją koncepcji „polskiego SAFE 0 proc.” Tu chodzi o bezpieczeństwo Polski – stwierdził. We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON, a także ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.” Propozycja ta – według prezydenta i szefa NBP – ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE. W czwartkowym orędziu prezydent poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Czarnek, który w weekend został ogłoszony kandydatem PiS na premiera po ewentualnych wygranych wyborach przez tę partię, w piątkowym oświadczeniu zaapelował o rozpoczęcie prac nad prezydenckim projektem ustawy. Panie Czarzasty, dziś jest piątek, jesteśmy wszyscy w Warszawie. Żądamy natychmiastowego rozpoczęcia prac nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie wykorzystania tych pieniędzy, które mamy dzisiaj na stole. Bez żadnych warunków, bez żadnego prezentowania – podkreślił wiceprezes PiS. Według niego należy natychmiast skorzystać z pieniędzy, które są przygotowane w prezydenckim projekcie i wykorzystać je na zakup sprzętu dla naszego bezpieczeństwa. Nie ma czasu do stracenia. To są pieniądze bez warunkowości, bez oprocentowania i bez konieczności natychmiastowego zwrotu na zakup tego, co jest potrzebne dla naszego bezpieczeństwa – ocenił. Czarnek podkreślił, że „jeśli rząd będzie chciał obejść ustawę zawetowaną przez prezydenta to poniesie za to odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu”. Jeśli będą chcieli obejść ustawę i nielegalnie na podstawie uchwały Rady Ministrów zaciągnąć tę nieuczciwą chwilówkę niemiecko-brukselską oraz obciążyć Polaków na długie lata, to będą za to ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu – zapowiedział. Jak zaznaczył, tu chodzi o bezpieczeństwo Polski.

5. „SAFE 0 proc.” Dodał, że jeżeli prace nad prezydenckim projektem nie rozpoczną się natychmiast, to „od tej chwili jeśli cokolwiek będzie zagrażało bezpieczeństwu obywateli Polski, to będzie to całkowita odpowiedzialność rządzącej koalicji”. Przygotowany w KPRP projekt o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych trafił we wtorek do Sejmu. Zakłada on utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego. Według uzasadnienia zapewni to państwu „suwerenność decyzyjną, stabilność finansową i odporność na ryzyka zewnętrzne. Natomiast ustawa wdrażająca unijny mechanizm dozbrajania SAFE zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych, a oprócz armii wsparte miały zostać również np. Policja i Straż Graniczna. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

6. W KPRM nadzwyczajne posiedzenie, rząd przyjmie uchwałę ws programu Polska Zbrojna Rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by odpowiedzieć na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który oświadczył, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której będzie zrealizowany będzie program Polska Zbrojna. O decyzji ws weta prezydent poinformował w wygłoszonym w czwartek wieczorem orędziu. Nawrocki powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”. Według prezydenta, unijny program SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł i – jak mówił – „Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe”. Zdaniem Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”. Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji prezydenta, premier Tusk stwierdził, że „prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota”, a w piątek rano na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Ministrów da odpowiedź.

7. Premier: rząd był przygotowany na ewentualność zawetowania ustawy o SAFE Premier Donald Tusk powiedział przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia, że rząd był przygotowany na ewentualność zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o programie SAFE. Dodał, że rząd chciał razem z prezydentem Karolem Nawrockim zainaugurować program w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO. Nadzwyczajne posiedzenie rządu zostało zwołane po zapowiedzi przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. DO KPRM przybył szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, aby uczestniczyć w obradach – w oparciu o zapisy ustawy o Radzie Ministrów. Zgodnie z ustawą w posiedzeniu, „na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa”, bierze udział przedstawiciel prezydenta. Byliśmy przygotowani na tę ewentualność – powiedział o wecie prezydenta Tusk. Podkreślił, że rząd chciał wspólnie z prezydentem zainaugurować program SAFE w 20. rocznicę wejścia Polski do NATO, „by cała Polska zobaczyła, że tak, jak wtedy w tym historycznym momencie jesteśmy w stanie ponad podziałami stanąć ramię w ramię i przyjąć wielki program za setki mld zł przy wsparciu państw NATO i całej Europy – powiedział premier.

8. Tusk o wecie prezydenta: ludzie zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy działanie lobbystów Dzisiaj padają bardzo ostre słowa, ludzie w Polsce zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku – powiedział premier Donald Tusk nawiązując do prezydenckiego weta wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Na początku posiedzenia Rady Ministrów premier powiedział, że nie będzie dzisiaj zastanawiał się, „jakie są prawdziwe powody takiego negatywnego działania pana prezydenta”. Jedno musi być pewne, że brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program Polski zbrojnej, Polski bezpiecznej, Polski bogatszej – powiedział. I dlatego skupiłem się na tym, aby jak najszybciej dać Polsce i też prezydentowi właściwą rządową odpowiedź na brak tego podpisu – powiedział. Dodał, że „historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego”. Tusk powiedział, że od rana odbiera sms-y i telefony od europejskich przywódców, „którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi”.

9. „Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta” Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE – podkreślił w piątek premier Donald Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów. Dalsza część tekstu pod grafiką Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział w czwartek (12 marca) prezydent Nawrocki. Premier Donald Tusk ocenił w piątek (13 marca), że „dzisiaj wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe”. Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie, pełne zrozumienie dla weta prezydenta – podkreślił. Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są absolutnie okrutne dla reputacji polskiego prezydenta i nie ma się z czego cieszyć – oświadczył Tusk.

10. Premier: przekonywaliśmy kraj po kraju, zmusiliśmy instytucje europejskie do przygotowania unijnego programu SAFE Premier Donald Tusk podkreślił w piątek (13 marca), że rząd „przekonywał kraj po kraju” do unijnego programu SAFE. Zmusiliśmy instytucje europejskie, żeby przygotowały wielki projekt finansowania, w naszym przypadku – Polski Zbrojnej – mówił Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów. Dalsza część tekstu pod grafiką Tusk podkreślił przed posiedzeniem, że rząd „zmusił Brukselę i partnerów w Europie” do stworzenia unijnego mechanizmu SAFE. Nie waham się użyć tego słowa, zmusiliśmy ich twardymi argumentami. Przewoziłem ich tam na granicę wschodnią i pokazywałem: „zobaczcie, to są realia – powiedział premier. Krok po kroku, przekonywaliśmy kraj po kraju. I na koniec zmusiliśmy instytucje europejskie do tego, żeby przygotowały ten wielki projekt finansowania, w naszym przypadku Polski Zbrojnej – dodał Tusk. Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

11. Rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której zrealizujemy program Polska Zbrojna Premier Donald Tusk poinformował w piątek (13 marca), że rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, ale zrobimy; weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE nas nie zatrzyma – oświadczył premier. Premier podkreślił na początku piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów, że odpowiedź rządu na weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE ma charakter konstruktywny. – Dlatego za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna – oświadczył Tusk. Dalsza część tekstu pod grafiką Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, na własnej determinacji, ale zrobimy to. I ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna – podkreślił szef rządu.

12. Tusk o informacji prezesa NBP Wysłuchałem informacji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z NBP; nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe – podkreślił premier Donald Tusk. Dodał, że „wymyślono niebezpieczną hucpę”, żeby mieć alibi dla prezydenckiego weta. Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, które zostało zwołane po zapowiedzi przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE, premier zaznaczył, że „najlepszą wolą” wysłuchał informacji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z Narodowego Banku Polskiego. Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe(…). W tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Przyszli z pomysłem, że za dotknięciem jakiejś przedziwnej różdżki czarodziejskiej zamienią 100 mld straty, o której napisał mi pan Glapiński w oficjalnym liście. (…) Że spodziewają się straty kolejnej także w tym 2026 roku. I na moje pytanie, to skąd nagle zysk, uzyskałem odpowiedź naprawdę szokującą: bo przyszedł pan prezydent i powiedział, że dobrze byłoby mieć zysk, to byśmy tak zrobili, że nie musimy wtedy wziąć tych europejskich pieniędzy – powiedział Tusk. Premier podkreślił, że do „duetu Nawrocki-Glapiński” ma w sprawach finansowych „ograniczone zaufanie”. Jak relacjonował, w czasie tego spotkania zaproponował prezydentowi, żeby „podpisał to, co jest realnie na stole” po to, żeby premier wspólnie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów Andrzejem Domańskim mogli „rzetelnie zastanowić się, co na to można zrobić, żeby uzyskać dodatkowe środki”.

13. Jarosław Kaczyński po wecie prezydenta: wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny, a próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim – ocenił lider PiS Jarosław Kaczyński decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Szef PiS we wpisie na platformie X ocenił, że decyzja prezydenta jest bardzo dobra. Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim – napisał Kaczyński. Dalsza część tekstu pod wpisem Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego. — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 12, 2026 Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę, że Nawrocki wetując ustawę o SAFE kierował się zasadą „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków – napisał Czarnek. Dalsza część tekstu pod wpisem „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” – właśnie tą zasadą kierował się Prezydent @NawrockiKn, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE. Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić… — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 12, 2026 Panie Tusk, Panie Czarzasty – do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0 proc. i budować potęgę naszej armii! – zaapelował polityk PiS. Prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali w ubiegłym tygodniu alternatywę do unijnego SAFE – „polski SAFE 0 proc.” Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt wpłynął we wtorek do Sejmu.

14. Hołownia: weto wobec ustawy o SAFE to największy jak dotąd błąd prezydentury Nawrockiego Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE to największy jak dotąd błąd jego prezydentury. Podkreślił, że Polska powinna skorzystać zarówno z pożyczki z programu SAFE, jak i z propozycji „polskiego SAFE”. W piątkowym (13 marca) wpisie były marszałek Sejmu skomentował, że weto prezydenta wobec ustawy ws. unijnego mechanizmu SAFE to największy, jak dotąd, błąd jego prezydentury. Twierdzenie, że nie powinniśmy pożyczać tych pieniędzy, bo za 30 lat skolonizują nas gospodarczo Niemcy czy Bruksela, podczas gdy Rosja aż się pali, by skolonizować (nie tylko) nas dosłownie za lat 3 czy 5 – nie wytrzymuje konfrontacji z elementarną logiką – ocenił Hołownia. Wskazał, że Polska powinna wykorzystać unijne pieniądze, bo są na dobry procent. – Powinniśmy brać pieniądze i z Brukseli, i od (prezesa NBP, Adama, PAP) Glapińskiego, skoro twierdzi, że teraz to już je ma (a najpierw dokładnie sprawdzić, czy je ma, procedując, a nie mrożąc ustawę). Nawet jeśli teraz ma je nagle dlatego, że chce reelekcji swojej wiceprezes – stwierdził polityk Polski 2050. Dalsza część tekstu pod wpisem Wczorajsze weto @NawrockiKn wobec SAFE to największy, jak dotąd, błąd tej prezydentury. Twierdzenie, że nie powinniśmy pożyczać tych pieniędzy, bo za 30 lat skolonizują nas gospodarczo Niemcy czy Bruksela, podczas gdy Rosja aż się pali by skolonizować (nie tylko) nas dosłownie… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) March 13, 2026 Dodał, że „w normalnej polityce sumowalibyśmy dziś miliardy, a nie je odejmowali”. Rząd przynosi do stołu to, co załatwił, prezydent – to, co przynieśli jego ludzie. Nie ma tego krzyku, że znów musisz wybierać: a »wolisz mamę, czy tatę«. Tych, pełnych pokoju wezwań: »Musimy teraz być razem, więc chodź ze mną, tumanie«. Tej polskiej szkoły kompromisu: »Zgódźmy się, że jesteś dzbanem, niech już będzie po mojemu« – napisał Hołownia. Zauważył, że spór między obiema stronami o źródło pieniędzy na obronność będzie kontynuowany w piątek, zarówno w Sejmie, jak i na platformie X. Tymczasem – jak dodał – „polskiemu żołnierzowi (i następnym pokoleniom) ręcę opadną z cichym szelestem do ziemi, gdy patrzeć będą na nasze domowe wojenki, gdy wojna stoi za drzwiami”. Według prezydenta, unijny program SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. Zdaniem Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”. Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto do ustawy wdrażającej program SAFE nie uniemożliwi Polsce skorzystania z unijnych środków, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP. Prezydent, wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował alternatywę do unijnego SAFE, a mianowicie „polski SAFE 0 proc.” Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, finansowany z zysku Narodowego Banku Polskiego. Jak tłumaczył Glapiński – zysk miałby pochodzić ze wzrostu wyceny złota, jakie bank centralny ma w swoich rezerwach oraz „aktywnego zarządzania” tymi rezerwami.

15. Politico: Polska jedynym krajem UE, w którym SAFE stał się kwestią polityczną Polska to jedyne państwo UE, w którym unijny program pożyczek na obronność SAFE stał się kwestią polityczną – ocenił portal Politico po deklaracji prezydenta Karola Nawrockiego, że zawetuje ustawę wdrażającą ten instrument. Nieuchronnie zaostrzy to spór polityczny między głową państwa a rządem – dodał. Polska jest „jedynym krajem, w którym SAFE stał się kwestią polityczną” – podkreślił portal, dodając, że „impas ten nieuchronnie zaostrzy spór między (premierem Donaldem) Tuskiem a prezydentem o polityczną orientację Polski”. Politico odnotowało, że po ogłoszeniu przez Nawrockiego, że zawetuje ustawę w sprawie SAFE, wiodący politycy koalicji rządzącej ostro skrytykowali jego decyzję, nazywając ją m.in. „zdradą narodową”. Prezydenckie weto będzie też sprzeczne ze stanowiskiem wojska, którego najwyżsi dowódcy opowiedzieli się za skorzystaniem z unijnego programu – napisał portal. Przypomniał przy tym, że zarówno Nawrocki, jak i popierające go Prawo i Sprawiedliwość (PiS) charakteryzują się sceptycyzmem w relacjach z UE, w odróżnieniu od proeuropejskiego rządu Tuska. Do konfliktu politycznego o SAFE dochodzi w okresie przygotowań do planowanych na 2027 r. wyborów parlamentarnych – zauważył Politico, dodając, że według sondaży Koalicja Obywatelska może zająć pierwsze miejsce, ale może mieć problem ze zdobyciem większości. Z kolei PiS może to osiągnąć, jeśli sprzymierzy się ze skrajnie prawicowymi Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że zdecydował o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Rząd nie ma wystarczającej liczby głosów w parlamencie, aby odrzucić weto. Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych. Dalsza część tekstu pod grafiką Szef polskiego rządu, odnosząc się do decyzji Nawrockiego, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE, ocenił w czwartek, że prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Premier zapowiedział też, że rząd odpowie na tę decyzję w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. Według wcześniejszych zapowiedzi, na realizację części projektów z SAFE mogłoby pozwolić przyjęcie uchwały Rady Ministrów i przekierowanie środków z SAFE do istniejącego już Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adama Glapiński przedstawił informacje dotyczące finansowania zapowiedzianej wcześniej przez niego i prezydenta Karola Nawrockiego propozycji tzw. „polskiego SAFE 0 proc.” – czyli wykorzystania na obronność zysków ze wzrostu wyceny złota. Według prezydenta, propozycja ta ma stanowić alternatywę dla unijnego programu dozbrajania SAFE. W Sejmie został złożony dotyczący „SAFE 0 proc.” prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT Glapiński: zaangażowanie NBP w „polski SAFE 0 proc.” tylko w granicach prawa; rezerwy nie będą uszczuplone Zaangażowanie NBP w zaproponowany „polski SAFE 0 proc.” będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku - powiedział w czwartek (5 marca) prezes Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński. Dodał, że... Czytaj więcej Details

16. „Le Figaro” o zapowiedzi weta Nawrockiego ws. SAFE: cios dla europejskiej obronności Francuski dziennik „Le Figaro” w piątek (13 marca) określił jako „kolejny cios dla europejskiej obronności” zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że zawetuje ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. Nawrocki i partia Prawo i Sprawiedliwość, z której się wywodzi, postrzegają SAFE jako „konia trojańskiego pozwalającego UE – i Niemcom, wciąż postrzeganym przez część polskiej prawicy jako dominujący sąsiad – wywierać presję na Warszawę”, zwłaszcza poprzez mechanizm kontroli alokacji środków – napisał dziennik. Jak podkreślił, proeuropejski rząd Polski potępił decyzję Nawrockiego jako akt „zdrady narodowej”. „Le Figaro” przypomina, że w ostatnich latach Polska intensywnie inwestowała w modernizację swoich sił zbrojnych i przemysłu obronnego, by przeciwdziałać potencjalnemu zagrożeniu ze strony Rosji. Zaznaczył też, że z wartego 150 mld euro programu SAFE ok. 44 mld euro miałoby trafić do Polski.

17. Dziś rządowy plan B na prezydenckie weto ws. SAFE Prezydent Karol Nawrocki poinformował w swoim czwartkowym (12 marca) orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Premier Donald Tusk zapowiedział odpowiedź rządu na piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów o godz. 9. O swojej decyzji prezydent poinformował w wygłoszonym w czwartek wieczorem (12 marca) orędziu. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – podkreślił. Informacja o zawetowaniu ustawy nie pojawiła się jeszcze na stronie prezydenta w sekcji „Prawo”. Nawrocki powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”. Jak stwierdził, uzasadniając swoją decyzję, SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł; „Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe” – powiedział.

18. Szefernaker: jeżeli rząd ma jakieś pozaustawowe plany ws. unijnego SAFE, pomijające weto, to są one niezgodne z prawem Jeśli rząd ma jakiś plan B czy jakieś kolejne plany zadłużania Polski, pozaustawowe, pomijające weto do ustawy wdrażającej unijny SAFE, to trzeba przedstawić, że są one niezgodne z prawem – powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker pytany o plan KPRP na piątkowe (13 marca), nadzwyczajne posiedzenie rządu. Po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek wieczorem, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE, na piątek na godz. 9 zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym – jak zapowiedział premier Donald Tusk – Rada Ministrów ma dać odpowiedź. W piątek (13 marca) w TV Republika Szefernaker został zapytany, jaki jest plan Kancelarii Prezydenta w związku z nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów, w którym ma wziąć udział szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że KPRP przede wszystkim chce przedstawić stanowisko prezydenta. Jeżeli dziś rząd mówi, że ma jakiś plan B czy jakieś kolejne plany zadłużania Polski – pozaustawowe, pomijające weto także pana prezydenta to trzeba przedstawić, że one są niezgodne z prawem – powiedział Szefernaker. Zapytany czy wpływ na decyzję prezydenta o wecie miała zapowiedź marszałka Włodzimierza Czarzastego, że Sejm nie będzie pracował nad prezydenckim projektem ws. „polskiego SAFE” do momentu zakończenia procesu związanego ustawą o unijnym programie SAFE, czyli do czasu gdy znana będzie decyzja prezydenta ws tej ustawy.

19. „Każdy krok w Kancelarii Prezydenta jest mocno zaplanowany” Szef gabinetu prezydenta odparł, że nie. Bardzo wąskie grono osób wiedziało, że ta decyzja zostanie podjęta w tym tygodniu. To było już zaplanowane parę dni temu – powiedział. Jak zaznaczył, „każdy krok w Kancelarii Prezydenta jest mocno zaplanowany”. Informując o decyzji ws weta prezydent Nawrocki powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”. Według prezydenta, unijny program SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł i – jak mówił – „Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe”. Zdaniem Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”. Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji prezydenta, premier Tusk stwierdził, że „prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota”, a w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Ministrów da odpowiedź. Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków unijnego SAFE, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w czwartek, że choć decyzja Nawrockiego utrudnia przyspieszenie procesu modernizacji i transformacji polskiej armii, to „na szczęście go nie uniemożliwia”. Zapowiedział, że rząd skorzysta z innych istniejących już ustawowo możliwości, jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), aby wdrożyć unijny program SAFE po wecie prezydenta w tej sprawie. Decyzję prezydenta ws. weta szef MON nazwał „złą i niebezpieczną”. Przekierowanie środków z SAFE do FWSZ jest elementem realizacji przez rząd „planu B”, na wypadek prezydenckiego weta. To rozwiązanie wiąże się jednak z utrudnieniami, jeśli chodzi o wsparcie dla innych służb, gdyż zgodnie z przepisami środki z Funduszu mogą być wydawane jedynie na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że sugerowanie przez prezydenta, że „europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli” to „bezczelne kłamstwo”, a minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że „to nie jest zwykłe weto” – to weto wobec: polskiego bezpieczeństwa, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, polskiego przemysłu, polskiej gospodarki”. Ustawa wdrażająca unijny mechanizm dozbrajania SAFE zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych, a oprócz armii wsparte miały zostać również np Policja i Straż Graniczna. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

20. Prezydent przeciwny programowi SAFE Zdaniem Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”. Prezydent zaznaczył też, że „inwestycje w obronność są konieczne”, ale „muszą by prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa”. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE – to Polski SAFE 0 proc., czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych – przypomniał. Dodał, że projekt w tej sprawie już jest w Sejmie i stwierdził, że odwlekanie debaty o nim „szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu”; zaapelował też o pilne prace nad projektem. Dalsza część tekstu pod grafiką Niezwłocznie po decyzji prezydenta, odniósł się do niej szef rządu. W swoim wpisie na platformie X premier Tusk ocenił, że „prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota”. Jednocześnie, na piątek na godz. 9 zapowiedział odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT Szef Kancelarii Premiera o prezydenckim SAFE Premier Donald Tusk wciąż czeka na szczegóły prezydenckiego projektu dotyczącego projektu SAFE zero procent. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec powiedział, że nadal nie wiadomo, skąd będą pochodzić pieniądze na... Czytaj więcej Details W posiedzeniu rządu – jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker – ma wziąć udział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Szefernaker powołał się na zapis ustawy o Radzie Ministrów, według którego „w posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

21. Szef MON o decyzji prezydenta Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał decyzję prezydenta „złą i niebezpieczną”. Jego zdaniem choć decyzja Nawrockiego utrudnia przyspieszenie procesu modernizacji i transformacji polskiej armii, to „na szczęście go nie uniemożliwia”. Zapowiedział, że rząd skorzysta z innych istniejących już ustawowo możliwości, jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), aby wdrożyć unijny program SAFE po wecie prezydenta w tej sprawie. Przekierowanie środków z SAFE do FWSZ jest bowiem elementem realizacji przez rząd „planu B”, na wypadek prezydenckiego weta. To rozwiązanie wiąże się jednak z utrudnieniami, jeśli chodzi o wsparcie dla innych służb, gdyż zgodnie z przepisami środki z Funduszu mogą być wydawane jedynie na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Do decyzji prezydenta szybko odniosło się wielu przedstawicieli rządu i koalicji rządowej. Zdaniem wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego sugerowanie przez prezydenta, że „europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli” to „bezczelne kłamstwo”. Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że weto to „akt wymierzony w bezpieczeństwo Polski”. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski decyzje Nawrockiego określił „hańbą, która na zawsze stanie się symbolem jego prezydentury”. W podobnym tonie w swoim wpisie na platformie X wyraził się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prezydent Nawrocki zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy. Hańba! – napisał. Dalsza część tekstu pod wpisem Weto prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE jest jak strzał w plecy dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego i dziesiątek tysięcy ludzi z miast i miasteczek, gdzie te zakłady działają. To także strzał w plecy polskiej policji, straży granicznej i wszystkich, którzy… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) March 12, 2026 Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego prezydent dokonał swoją decyzją zdrady stanu. Jednocześnie wielu polityków koalicji rządowej oznaczyło swoje wpisy na platformie X hasztagiem #ZdradaNarodowa.

22. Domański: to weto wobec polskiego bezpieczeństwa Minister finansów Andrzej Domański oświadczył: „To nie jest zwykłe weto. To weto wobec polskiego bezpieczeństwa. Weto wobec Wojska Polskiego. Weto wobec Policji. Weto wobec Straży Granicznej. Weto wobec polskiego przemysłu. Weto wobec polskiej gospodarki”. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekonywał w Telewizji Republika, że decyzja Nawrockiego „nie jest decyzją przeciwko komuś, czy przeciwko czemuś, tylko za polską suwerennością, za polskim bezpieczeństwem”. Brak podpisu pod ustawą spotkał się z zadowoleniem polityków opozycji, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił na X, że decyzja Nawrockiego jest bardzo dobra. Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny, a próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim – napisał na X lider PiS. Dalsza część tekstu pod wpisem Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego. — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 12, 2026 Z kolei poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zwrócił uwagę, że Nawrocki wetując ustawę o SAFE kierował się zasadą „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. niemiecką chwilówkę – ocenił Czarnek. Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen również ocenił, że to dobrze, iż Nawrocki zawetował ustawę, dodając, że rząd nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia Polski w euro. Komentując decyzję prezydenta w rozmowie z PAP, dr Anna Materska-Sosnowska oceniła, że prezydent „dał się wciągnąć w szatańską pułapkę” i nie wyszedł z niej obronną ręką. Zdaniem gen. Stanisława Kozieja „to smutny wieczór dla bezpieczeństwa Polski”, a „polityka partyjna zwyciężyła nad strategią bezpieczeństwa państwa”. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT Prezydent proponuje polski program SAFE Prezydent Karol Nawrocki proponuje polską wersję programu wparcia zbrojeń. Nazwał go programem "SAFE zero procent". Ma on powstać przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Prezydent wskazał, że nowy system pożyczek... Czytaj więcej Details Ustawa, której prezydent zdecydował nie podpisać, zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.