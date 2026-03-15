Tysiące Polaków zgromadziło się przed Pałacem Prezydenckim w proteście przeciwko zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o SAFE. Protest został zainicjowany przez Komitet Obrony Demokracji. Przewodniczący zarządu KOD Jakub Karyś podkreślał, że naród oczekuje od prezydenta działania na rzecz bezpieczeństwa:



Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia, profesor Jerzy Stępień podczas protestu nawiązał do pierwszych miesięcy kształtowania się polskiej demokracji.

„Podczas pierwszego zjazdu NSZZ „Solidarność” chcieliśmy wypracować konkretny kształt Rzeczypospolitej” – mówił profesor Jerzy Stępień:

Uczestnicy demonstracji mówi, że weto prezydenta zagraża bezpieczeństwu Polski.

W odpowiedzi na weto prezydenta wobec ustawy o SAFE rząd w piątek (13.03) przyjął uchwałę o programie „Polska Zbrojna”, która pozwoli pozyskać unijne środki z Funduszu SAFE, pomimo weta. Przy takim rozwiązaniu zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna, choć oznacza to również, że do Polski trafi nieco mniej środków niż zakładano. Prezydenckie weto oraz odpowiedź rządu w postaci programu „Polska Zbrojna” od kilku dni jest jednym z głównych tematów debaty politycznej w Polsce.