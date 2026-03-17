Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali u siebie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 1:3 w przedostatnim meczu sezonu PlusLigi.

W pierwszym secie zdecydowana dominacja kędzierzynian, którym w ataku przeciwstawiał się praktycznie tylko Chizoba. Dodatkowo goście mieli kilka udanych serwisów i wygrali 25:20. W drugiej partii rozkręcił się Kamil Kwasowski, przełamał Mathis Henno, gorzowianie długo trzymali się gości, ale ta partia zakończyła się identycznym wynikiem.

W trzecim secie wydawało się, że jest po meczu, było już 16:11 i 20:15 dla ZAKSY, ale gorzowianie doprowadzili do gry na przewagi i wygrali…41:39. Set trwał aż 51 minut! W czwartym secie goście znów wygrali 25:20: