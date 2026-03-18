Strona niemiecka poinformowała o rozpoczęciu prac planistycznych nad rozbudową autostrady A12, która łączy obwodnicę Berlina z granicą niemiecko-polską w Świecku.

– Liczący 58 kilometrów odcinek autostrady A12 ma zostać rozbudowany z czterech do sześciu pasów ruchu, po trzy w każdym kierunku – informuje Katarzyna Pazurkiewicz, rzeczniczka urzędu miasta w Słubicach.

Planowana jest również przebudowa mostu na Odrze. Według danych strony niemieckiej, aż około 40 procent pojazdów na tej trasie stanowią ciężarówki. Dziennie korzysta z niej około 22 tysiące pojazdów.