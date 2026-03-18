Budynek tomaszowskiej sołtysówki w gminie Żagań przejdzie remont. W ramach prac odnowiona zostanie między innymi elewacja, odświeżone pomieszczenia i odbudowany chodnik wokół. Koszt robót to około 150 tysięcy.

Sołtysówka jest ważnym miejscem spotkań mieszkańców. – W obiekcie mieści się między innymi klub seniora. Odbywa się tu wiele różnych imprez. Zapowiadaliśmy, że odnowimy budynek. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły – mówi sołtys Tomaszowa Paweł Lipski:

Dodajmy, że prace zakończą się w maju.