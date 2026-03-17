Piłkarze Lubuszanina Drezdenko mają nowego-starego trenera.

Czwartą obecnie drużynę gorzowskiej klasy okręgowej ponownie przejął Daniel Moroz, który po rundzie jesiennej zrezygnował, ze względu na, jak wówczas wyjaśniał, różne wizje pomiędzy nim a zarządem. Lubuszanina przejął wtedy Bartosz Romańczuk, jednak ze szkoleniowcem z Wielkopolski pożegnano się po zaledwie dwóch meczach.

Pytaliśmy zarząd klubu o powody takiej decyzji, ale do tej chwili nie dostaliśmy odpowiedzi. Nieoficjalnie jedynie ustaliliśmy, że część osób w klubie była niezadowolona z pracy dotychczasowego szkoleniowca. Daniel Moroz mówi nam dlaczego wrócił na stanowisko trenera Lubuszanina: