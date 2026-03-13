Trwają przygotowania do budowy trzeciego odcinka obwodnicy zachodniej. Magistrat podpisał już umowę z wykonawcą, który w pierwszej kolejności ma zająć się przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń na budowę.
Odcinek o długości około 5 kilometrów poprowadzi od sołectwa Przylep do miejscowości Wysokie. Koszt inwestycji to ponad 66 milionów złotych.
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry podkreśla, że nowa droga udrożni ruch w mieście:
– Wykonawca będzie działał w systemie zaprojektuj i wybuduj – informuje Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry:
– Mieszkańcy nie będą zmagać się z utrudnieniami – zapewnia Jakub Głuchowski, przedstawiciel wykonawcy remontu:
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał bieżącego roku.
