Tradycja pozostaje. Wiemy kiedy odbędzie się Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu.
To już pewne: wzorem lat ubiegłych również w tym roku odbędzie się tradycyjne Święto Chleba, organizowane w Bogdańcu. Zaplanowano je na 22 sierpnia – mówi Tomasz Kwiatkowski, wójt gminy Bogdaniec.
Na miejscu będzie można znaleźć wypieki z lokalnych piekarni, naturalne miody i sery. Jak zawsze będzie też występ muzyczny, ale na razie nie wiadomo jeszcze kto pojawi się na scenie.
Święto Chleba organizowane będzie już po raz 29.
W galerii BWA można oglądać wystawę „Plany równoległe" wrocławskiego artysty Daniela Mikulskiego. Na ekspozycji znalazły się prace wykonane z tkanin...Czytaj więcejDetails