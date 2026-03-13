Tradycja pozostaje. Wiemy kiedy odbędzie się Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu.

To już pewne: wzorem lat ubiegłych również w tym roku odbędzie się tradycyjne Święto Chleba, organizowane w Bogdańcu. Zaplanowano je na 22 sierpnia – mówi Tomasz Kwiatkowski, wójt gminy Bogdaniec.

Na miejscu będzie można znaleźć wypieki z lokalnych piekarni, naturalne miody i sery. Jak zawsze będzie też występ muzyczny, ale na razie nie wiadomo jeszcze kto pojawi się na scenie.

Święto Chleba organizowane będzie już po raz 29.