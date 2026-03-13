Zima nie oszczędzała gorzowskiego toru. Dodatkowo brak nasłonecznienia pierwszego łuku jak zwykle utrudniał przygotowanie nawierzchni. W tym tygodniu w ruch poszedł ciężki sprzęt, swoją pracę zrobiło również słońce. W efekcie dziś udało się wyjechać na tor. Zadowolenia nie ukrywał trener Stali Gorzów Piotr Paluch

Tor wychwalał również młodzieżowiec Oskar Paluch

Dla Pawła Przedpełskiego to pierwszy trening w barwach Stali Gorzów, nowy zawodnik gorzowskiego klubu nie ukrywa, że przed sezonem bardzo cenna jest każda jednostka treningowa na własnym torze.

Do sezonu szykuje się również z dużymi ambicjami Oskar Chatłas

Przed Stalą treningi na własnym torze. Ekipa Piotra Paluch nie wybiera się na żaden wyjazd i skupi się na przygotowaniach do sezonu na własnym torze. Planowane są również sparingi z Falubazem oraz Memoriał Edwarda Jancarza. Do pierwszego meczu ligowego został jeszcze miesiąc.

Jak się dowiedzieliśmy sztab szkoleniowy gorzowskiego klubu będzie w tym sezonie bez Dariusza Wróbla, który według pojawiających się w mediach informacji miał pełnić funkcję dyrektora sportowego. Były prezes Stali Gorzów poinformował nas, że obecnie jest jedynie akcjonariuszem klubu, a funkcję dyrektora sportowego pełni Krzysztof Orzeł.